VTT Circuit 1 Les Ponts de Pierre Le Monastère Aveyron
VTT Circuit 1 Les Ponts de Pierre Le Monastère Aveyron vendredi 1 mai 2026.
VTT Circuit 1 Les Ponts de Pierre
VTT Circuit 1 Les Ponts de Pierre Parking Combelles 12000 Le Monastère Aveyron Occitanie
Ce circuit bleu, peu vallonné, ne présente pas de difficultés majeures.
English :
This blue circuit, not very hilly, does not present any major difficulties.
Deutsch :
Dieser blaue, wenig hügelige Rundweg weist keine größeren Schwierigkeiten auf.
Italiano :
Questo circuito blu non è molto collinoso e non presenta grandi difficoltà.
Español :
Este circuito azul no es muy accidentado y no presenta mayores dificultades.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-12-04 par ADT Aveyron