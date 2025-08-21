VTT Circuit 1 Les Ponts de Pierre Le Monastère Aveyron

VTT Circuit 1 Les Ponts de Pierre

VTT Circuit 1 Les Ponts de Pierre Parking Combelles 12000 Le Monastère Aveyron Occitanie

Ce circuit bleu, peu vallonné, ne présente pas de difficultés majeures.

English :

This blue circuit, not very hilly, does not present any major difficulties.

Deutsch :

Dieser blaue, wenig hügelige Rundweg weist keine größeren Schwierigkeiten auf.

Italiano :

Questo circuito blu non è molto collinoso e non presenta grandi difficoltà.

Español :

Este circuito azul no es muy accidentado y no presenta mayores dificultades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-12-04 par ADT Aveyron