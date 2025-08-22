VTT Circuit 10 Saint Barnabé Sébazac-Concourès Aveyron
VTT Circuit 10 Saint Barnabé Sébazac-Concourès Aveyron vendredi 1 mai 2026.
VTT Circuit 10 Saint Barnabé
VTT Circuit 10 Saint Barnabé parking Terrains de Sports 12740 Sébazac-Concourès Aveyron Occitanie
Ce circuit vert, qui est le plus long, est un parcours pour tous.
English :
This green circuit, which is the longest, is a course for everyone.
Deutsch :
Dieser grüne Rundweg ist der längste und eine Strecke für alle.
Italiano :
Il percorso verde, il più lungo, è un percorso per tutti.
Español :
Esta ruta verde, que es la más larga, es una ruta para todos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-12-04 par ADT Aveyron