VTT Circuit 13 La Cuvée Du Vallon Sébazac-Concourès Aveyron

VTT Circuit 13 La Cuvée Du Vallon

VTT Circuit 13 La Cuvée Du Vallon parking Terrains de Sports 12740 Sébazac-Concourès Aveyron Occitanie

Sur ce circuit noir, qui est un parcours pour les sportifs, vous partirez tout en douceur au départ du stade de football de Sébazac.

English :

On this black circuit, which is a course for sportsmen, you will leave smoothly from the football stadium of Sébazac.

Deutsch :

Auf diesem schwarzen Rundweg, der eine Strecke für Sportler ist, starten Sie ganz sanft vom Fußballstadion in Sébazac aus.

Italiano :

Su questo circuito nero, che è un percorso per sportivi, si parte dolcemente dallo stadio di calcio di Sébazac.

Español :

En este circuito negro, que es un recorrido para deportistas, partirá suavemente del estadio de fútbol de Sébazac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-01 par ADT Aveyron