VTT Circuit 14 Les Cardabelles Sébazac-Concourès Aveyron

VTT Circuit 14 Les Cardabelles

VTT Circuit 14 Les Cardabelles parking Terrains de Sports 12740 Sébazac-Concourès Aveyron Occitanie

A partir du stade de Sébazac, prendre le chemin dit de la fontaine vers Dalmayrac (vastes étendues de parcelles cultivées et de parcours) ; traverser Dalmayrac son château, ses maisons de maîtres.

English :

From the Sébazac stadium, take the path called de la fontaine to Dalmayrac (vast expanses of cultivated plots and paths); cross Dalmayrac its castle, its mansions.

Deutsch :

Ab dem Stadion von Sébazac nehmen Sie den Weg, der de la fontaine genannt wird, in Richtung Dalmayrac (weite Flächen mit bewirtschafteten Parzellen und Laufstrecken); durchqueren Sie Dalmayrac sein Schloss, seine Herrenhäuser.

Italiano :

Dallo stadio di Sébazac, prendere il sentiero detto de la fontaine in direzione di Dalmayrac (vaste distese di terreni coltivati e sentieri); attraversare Dalmayrac, il suo castello e i suoi palazzi.

Español :

Desde el estadio de Sébazac, tome el camino conocido como de la fontaine en dirección a Dalmayrac (grandes extensiones de tierra cultivada y caminos); atraviese Dalmayrac, su castillo y sus mansiones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-01 par ADT Aveyron