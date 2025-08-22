VTT Circuit 15 Les Ballades Olemps Aveyron

VTT Circuit 15 Les Ballades

VTT Circuit 15 Les Ballades Parking de la Mairie 12510 Olemps Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit noir, plutôt difficile, avec une petite portion pouvant faire l’objet d’un portage aux 2/3, est assez varié.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This black circuit, rather difficult, with a small portion that can be ported to 2/3, is quite varied.

Deutsch :

Diese schwarze, eher schwierige Runde mit einem kleinen Abschnitt, der zu 2/3 getragen werden kann, ist recht abwechslungsreich.

Italiano :

Questo circuito nero piuttosto difficile, con un piccolo tratto percorribile per 2/3, è piuttosto vario.

Español :

Este circuito negro bastante difícil, con un pequeño tramo que se puede llevar 2/3 del camino, es bastante variado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-16 par ADT Aveyron