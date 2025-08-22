VTT Circuit 15 Les Ballades Olemps Aveyron
VTT Circuit 15 Les Ballades Olemps Aveyron vendredi 1 mai 2026.
VTT Circuit 15 Les Ballades
VTT Circuit 15 Les Ballades Parking de la Mairie 12510 Olemps Aveyron Occitanie
Ce circuit noir, plutôt difficile, avec une petite portion pouvant faire l’objet d’un portage aux 2/3, est assez varié.
English :
This black circuit, rather difficult, with a small portion that can be ported to 2/3, is quite varied.
Deutsch :
Diese schwarze, eher schwierige Runde mit einem kleinen Abschnitt, der zu 2/3 getragen werden kann, ist recht abwechslungsreich.
Italiano :
Questo circuito nero piuttosto difficile, con un piccolo tratto percorribile per 2/3, è piuttosto vario.
Español :
Este circuito negro bastante difícil, con un pequeño tramo que se puede llevar 2/3 del camino, es bastante variado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-16 par ADT Aveyron