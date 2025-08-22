VTT Circuit 16 La Castonétoise Onet-le-Château Aveyron
VTT Circuit 16 La Castonétoise Onet-le-Château Aveyron vendredi 1 mai 2026.
VTT Circuit 16 La Castonétoise
VTT Circuit 16 La Castonétoise Stade de la Roque 12850 Onet-le-Château Aveyron Occitanie
Ce circuit vert et ses tracés bucoliques vous emmèneront à la découverte d’Onet-le-Château Village dominé par son château du XVIe siècle, pièce historique médiévale.
English :
This green circuit and its bucolic routes will take you to the discovery of Onet-le-Château Village dominated by its 16th century castle, a medieval historical piece.
Deutsch :
Dieser grüne Rundweg mit seinen bukolischen Strecken führt Sie zur Entdeckung von Onet-le-Château Village, das von seinem Schloss aus dem 16. Jahrhundert, einem mittelalterlichen Geschichtsstück, dominiert wird.
Italiano :
Questo circuito verde e i suoi percorsi bucolici vi porteranno alla scoperta del villaggio di Onet-le-Château, dominato dal suo castello del XVI secolo, un pezzo storico medievale.
Español :
Este circuito verde y sus bucólicas rutas le llevarán a descubrir el pueblo de Onet-le-Château, dominado por su castillo del siglo XVI, pieza histórica medieval.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-16 par ADT Aveyron