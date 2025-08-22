VTT Circuit 2 Les Deux Eglises Le Monastère Aveyron
VTT Circuit 2 Les Deux Eglises Le Monastère Aveyron vendredi 1 mai 2026.
VTT Circuit 2 Les Deux Eglises
VTT Circuit 2 Les Deux Eglises Parking de Combelles 12000 Le Monastère Aveyron Occitanie
Ce circuit rouge comporte descente ludique, monotraces, et quelques portions techniques.
English :
This red circuit consists of a playful descent, monotraces, and some technical sections.
Deutsch :
Dieser rote Rundweg beinhaltet spielerische Abfahrten, Monotraces und einige technische Abschnitte.
Italiano :
Questo circuito rosso comprende divertenti discese, single track e alcuni tratti tecnici.
Español :
Este circuito rojo incluye divertidos descensos, single track y algunos tramos técnicos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-16 par ADT Aveyron