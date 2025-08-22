VTT Circuit 2 Les Deux Eglises Le Monastère Aveyron

VTT Circuit 2 Les Deux Eglises

VTT Circuit 2 Les Deux Eglises Parking de Combelles 12000 Le Monastère Aveyron Occitanie

Ce circuit rouge comporte descente ludique, monotraces, et quelques portions techniques.

English :

This red circuit consists of a playful descent, monotraces, and some technical sections.

Deutsch :

Dieser rote Rundweg beinhaltet spielerische Abfahrten, Monotraces und einige technische Abschnitte.

Italiano :

Questo circuito rosso comprende divertenti discese, single track e alcuni tratti tecnici.

Español :

Este circuito rojo incluye divertidos descensos, single track y algunos tramos técnicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-16 par ADT Aveyron