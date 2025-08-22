VTT Circuit 4 Les Trois Châteaux Luc-la-Primaube Aveyron
VTT Circuit 4 Les Trois Châteaux Luc-la-Primaube Aveyron
VTT Circuit 4 Les Trois Châteaux
VTT Circuit 4 Les Trois Châteaux parking Lac de Planèzes 12450 Luc-la-Primaube Aveyron Occitanie
En parcourant ce circuit bleu, qui emprunte de larges chemins agricoles, vous pourrez découvrir trois châteaux.
English :
By following this blue circuit, which follows wide agricultural paths, you can discover three castles.
Deutsch :
Auf diesem blauen Rundweg, der über breite landwirtschaftliche Wege führt, können Sie drei Schlösser entdecken.
Italiano :
Su questo percorso blu, che si snoda lungo ampi sentieri agricoli, si possono scoprire tre castelli.
Español :
En esta ruta azul, que discurre por amplios caminos agrícolas, podrá descubrir tres castillos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-16 par ADT Aveyron