VTT Circuit 4 Les Trois Châteaux Luc-la-Primaube Aveyron

VTT Circuit 4 Les Trois Châteaux parking Lac de Planèzes 12450 Luc-la-Primaube Aveyron Occitanie

En parcourant ce circuit bleu, qui emprunte de larges chemins agricoles, vous pourrez découvrir trois châteaux.

English :

By following this blue circuit, which follows wide agricultural paths, you can discover three castles.

Deutsch :

Auf diesem blauen Rundweg, der über breite landwirtschaftliche Wege führt, können Sie drei Schlösser entdecken.

Italiano :

Su questo percorso blu, che si snoda lungo ampi sentieri agricoli, si possono scoprire tre castelli.

Español :

En esta ruta azul, que discurre por amplios caminos agrícolas, podrá descubrir tres castillos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-16 par ADT Aveyron