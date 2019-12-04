VTT Circuit 5 Les Abeilles Rodez Aveyron

VTT Circuit 5 Les Abeilles Rodez Aveyron vendredi 1 août 2025.

VTT Circuit 5 Les Abeilles

VTT Circuit 5 Les Abeilles Parking St Pierre 12000 Rodez Aveyron Occitanie

Il s’agit d’un circuit vert, facile, qui vous offrira de jolis points de vue et vous permettra de traverser de beaux villages aux portes de Rodez.

English :

It is a green, easy circuit, which will offer you nice viewpoints and will allow you to cross beautiful villages at the gates of Rodez.

Deutsch :

Es handelt sich um einen leichten, grünen Rundweg, der Ihnen schöne Aussichtspunkte bietet und Sie durch schöne Dörfer vor den Toren von Rodez führt.

Italiano :

Si tratta di un percorso facile e verde che offre splendidi panorami e attraversa alcuni bei villaggi alle porte di Rodez.

Español :

Se trata de una ruta fácil y verde que ofrece hermosas vistas y le lleva a través de algunos hermosos pueblos a las afueras de Rodez.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-12-04 par ADT Aveyron