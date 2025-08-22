VTT Circuit 7 Vallée De L’Aveyron Druelle Balsac Aveyron
VTT Circuit 7 Vallée De L'Aveyron Druelle Balsac Aveyron vendredi 1 mai 2026.
VTT Circuit 7 Vallée De L’Aveyron
VTT Circuit 7 Vallée De L'Aveyron Village d'Ampiac 12510 Druelle Balsac Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Ce circuit noir avec un parcours difficile, et deux portages, vous permettra de découvrir la vallée de l’Aveyron.
English :
This black circuit with a difficult route, and two portages, will allow you to discover the Aveyron valley.
Deutsch :
Dieser schwarze Rundweg mit einer schwierigen Strecke und zwei Portagen ermöglicht es Ihnen, das Tal des Aveyron zu entdecken.
Italiano :
Questo circuito nero con un percorso difficile e due portages vi permetterà di scoprire la valle dell’Aveyron.
Español :
Este circuito negro con un recorrido difícil, y dos porteos, le permitirá descubrir el valle del Aveyron.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-01 par ADT Aveyron