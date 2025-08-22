VTT Circuit 7 Vallée De L’Aveyron Druelle Balsac Aveyron

VTT Circuit 7 Vallée De L’Aveyron

VTT Circuit 7 Vallée De L’Aveyron Village d’Ampiac 12510 Druelle Balsac Aveyron Occitanie

Ce circuit noir avec un parcours difficile, et deux portages, vous permettra de découvrir la vallée de l’Aveyron.

English :

This black circuit with a difficult route, and two portages, will allow you to discover the Aveyron valley.

Deutsch :

Dieser schwarze Rundweg mit einer schwierigen Strecke und zwei Portagen ermöglicht es Ihnen, das Tal des Aveyron zu entdecken.

Italiano :

Questo circuito nero con un percorso difficile e due portages vi permetterà di scoprire la valle dell’Aveyron.

Español :

Este circuito negro con un recorrido difícil, y dos porteos, le permitirá descubrir el valle del Aveyron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-01 par ADT Aveyron