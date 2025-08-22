VTT Circuit 8 La Cazelle Sébazac-Concourès Aveyron

VTT Circuit 8 La Cazelle

VTT Circuit 8 La Cazelle parking Terrains de Sports 12740 Sébazac-Concourès Aveyron Occitanie

Vous attaquerez ce circuit vert tout en douceur en faisant une boucle autour de stade de football de Sébazac. Il s’agit d’un parcours familial, sans grande difficulté.

English :

You’ll attack this green circuit gently by making a loop around the football stadium of Sébazac. It is a family course, without great difficulty.

Deutsch :

Sie beginnen diesen grünen Rundweg ganz sanft, indem Sie eine Schleife um das Fußballstadion von Sébazac machen. Es handelt sich um eine familienfreundliche Strecke ohne große Schwierigkeiten.

Italiano :

Questo circuito verde inizia in modo molto dolce facendo un giro intorno allo stadio di calcio di Sébazac. È un percorso per famiglie, senza grandi difficoltà.

Español :

Comenzará este circuito verde muy suavemente haciendo un bucle alrededor del estadio de fútbol de Sébazac. Es un sendero familiar, sin grandes dificultades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-12-04 par ADT Aveyron