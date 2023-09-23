VTT Circuit de Cabanac Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

VTT Circuit de Cabanac vendredi 1 août 2025.

VTT Circuit de Cabanac 12130 Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron Occitanie

Ce petit circuit familial ravira petits et grands. Vous partirez de Sainte Eulalie d’Olt, classé » Plus Beau village de France « , et situé sur la rive gauche du Lot. Le bourg comprend une église du 11ème siècle, un château du 15ème siècle ainsi qu’un hôtel renaissance et un ancien moulin. Ce village fleuri où il fait bon flâner à travers les ruelles tortueuses et étroites mérite une visite. Cette balade vous mènera jusqu’à Cabanac, petit hameau blotti au pied de la montagne et formé par l’ancien volcan du Puy de Campech. Ce hameau est un véritable paradis pour les pêcheurs de carpes, de brochets et de sandres. Votre retour vers Sainte Eulalie d’Olt se fera en bordure du Lot.

English :

This small family circuit will delight young and old. You will leave from Sainte Eulalie d’Olt, classified as « Most Beautiful Village in France », and located on the left bank of the Lot. The village includes an 11th century church, a 15th century castle as well as a renaissance hotel and an old mill. This flowery village where it is good to stroll through the narrow and winding streets is worth a visit. This walk will lead you to Cabanac, a small hamlet nestled at the foot of the mountain and formed by the ancient volcano of Puy de Campech. This hamlet is a real paradise for carp, pike and zander fishermen. Your return to Sainte Eulalie d’Olt will be along the Lot river.

Deutsch :

Diese kleine Familienroute wird Groß und Klein begeistern. Sie starten in Sainte Eulalie d’Olt, das als « Schönstes Dorf Frankreichs » eingestuft wurde und am linken Ufer des Lot liegt. Der Ort umfasst eine Kirche aus dem 11. Jahrhundert, ein Schloss aus dem 15. Jahrhundert sowie ein Renaissance-Hotel und eine alte Mühle. Dieses blumengeschmückte Dorf, in dem es sich gut durch die verwinkelten und engen Gassen schlendern lässt, ist einen Besuch wert. Dieser Spaziergang führt Sie nach Cabanac, einem kleinen Weiler, der sich an den Fuß des Berges schmiegt und durch den ehemaligen Vulkan Puy de Campech gebildet wurde. Dieser Weiler ist ein wahres Paradies für Angler, die Karpfen, Hechte und Zander angeln. Ihre Rückkehr nach Sainte Eulalie d’Olt erfolgt am Ufer des Lot.

Italiano :

Questo piccolo tour per famiglie farà la gioia di grandi e piccini. Partirete da Sainte Eulalie d’Olt, classificato come il « Villaggio più bello di Francia » e situato sulla riva sinistra del Lot. Il villaggio comprende una chiesa dell’XI secolo, un castello del XV secolo, un hotel rinascimentale e un antico mulino. Questo villaggio fiorito merita una visita, con le sue stradine strette e tortuose. Questa passeggiata vi porterà a Cabanac, un piccolo borgo incastonato ai piedi della montagna e formato dall’antico vulcano del Puy de Campech. Questo borgo è un vero paradiso per i pescatori di carpe, lucci e lucioperca. Il ritorno a Sainte Eulalie d’Olt avverrà lungo il Lot.

Español :

Esta pequeña excursión familiar hará las delicias de grandes y pequeños. Saldrá de Sainte Eulalie d’Olt, clasificado como el « Pueblo más bonito de Francia », y situado en la orilla izquierda del Lot. El pueblo incluye una iglesia del siglo XI, un castillo del siglo XV, así como un hotel renacentista y un antiguo molino. Merece la pena visitar este pueblo florido, con sus estrechas y sinuosas calles. Este paseo le llevará a Cabanac, una pequeña aldea enclavada al pie de la montaña y formada por el antiguo volcán del Puy de Campech. Esta aldea es un verdadero paraíso para los pescadores de carpas, lucios y luciopercas. El regreso a Sainte Eulalie d’Olt se realizará por el Lot.

