VTT n°1 La Vall’Tout Laveline-du-Houx Vosges

Durée : 80 Distance : 12000.0 Tarif :

Au départ de Laveline du Houx, petit village typique des Vosges, une bonne grimpette vous attend avant de rejoindre les hauteurs. Un parcours mêlant plaisir du VTT et découverte de beaux paysages.

http://www.tourisme-bruyeres.com/ +33 3 29 50 51 33

English :

From Laveline du Houx, a small typical Vosges village, a good climb awaits you before reaching the heights. A route combining the pleasure of mountain biking and the discovery of beautiful landscapes.

Deutsch :

Von Laveline du Houx aus, einem kleinen typischen Dorf in den Vogesen, erwartet Sie ein ordentlicher Anstieg, bevor Sie die Anhöhen erreichen. Eine Strecke, die Spaß am Mountainbiken und die Entdeckung schöner Landschaften miteinander verbindet.

Italiano :

Partendo da Laveline du Houx, un piccolo villaggio tipico dei Vosgi, vi aspetta una bella salita prima di raggiungere le alture. Un percorso che unisce il piacere della mountain bike alla scoperta di splendidi paesaggi.

Español :

Partiendo de Laveline du Houx, un pequeño pueblo típico de los Vosgos, le espera una buena subida antes de llegar a las alturas. Una ruta que combina el placer de la bicicleta de montaña con el descubrimiento de bellos paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Système d’information touristique Lorrain