VTT n°15 La Kid et Vall’ Belmont-sur-Buttant Vosges

VTT n°15 La Kid et Vall’ 88600 Belmont-sur-Buttant Vosges Grand Est

Durée : 120 Distance : 20100.0 Tarif :

Un parcourt vert à porté du plus grand nombre pour s’initier aux joies du VTT. A faire en famille ou lors d’une balade découverte. Vous apprécierez à n’en pas douter les paysages vallonnés des Vosges.

Facile

http://www.tourisme-bruyeres.com/ +33 3 29 50 51 33

English :

A green course that is accessible to as many people as possible to learn the joys of mountain biking. To be done with the family or during a discovery ride. You will undoubtedly appreciate the hilly landscapes of the Vosges.

Deutsch :

Ein grüner Parcours, der für die meisten zugänglich ist, um sich mit den Freuden des Mountainbikens vertraut zu machen. Sie können ihn mit der Familie oder auf einer Entdeckungsreise machen. Die hügeligen Landschaften der Vogesen werden Ihnen sicher gefallen.

Italiano :

Un percorso verde per far scoprire a tutti le gioie della mountain bike. Da fare in famiglia o durante un viaggio di scoperta. Apprezzerete sicuramente i paesaggi collinari dei Vosgi.

Español :

Un sendero verde para que todo el mundo descubra los placeres de la bicicleta de montaña. Para hacer en familia o durante un paseo de descubrimiento. Sin duda, apreciará los paisajes montañosos de los Vosgos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Système d’information touristique Lorrain