VTT n°18 La K Vall’Cade Belmont-sur-Buttant Vosges
VTT n°18 La K Vall’Cade Belmont-sur-Buttant Vosges vendredi 1 août 2025.
VTT n°18 La K Vall’Cade Adultes En VTT Difficile
VTT n°18 La K Vall’Cade 88600 Belmont-sur-Buttant Vosges Grand Est
Durée : 135 Distance : 17200.0 Tarif :
ATTENTION Ce circuit, bien que très agréable, est débalisé. Il est donc nécessaire de télécharger la trace GPX au préalable pour vous y aventurer.
Au départ de Belmont pour découvrir le massif de l’Arnelle.
Difficile
http://www.tourisme-bruyeres.com/ +33 3 29 50 51 33
English :
ATTENTION: This circuit, although very pleasant, is unmarked. It is therefore necessary to download the GPX track before venturing out.
Leaving from Belmont to discover the Arnelle massif.
Deutsch :
ACHTUNG: Diese Strecke ist zwar sehr schön, aber nicht markiert. Es ist daher notwendig, den GPX-Track vorher herunterzuladen, wenn Sie sich auf diesen Weg wagen wollen.
Von Belmont aus entdecken Sie das Massif de l’Arnelle.
Italiano :
ATTENZIONE: questo percorso, benché molto piacevole, non è segnalato. È quindi necessario scaricare la traccia GPX prima di avventurarsi.
Partenza da Belmont per scoprire il massiccio dell’Arnelle.
Español :
ATENCIÓN: Esta ruta, aunque muy agradable, está señalizada. Por lo tanto, deberá descargar la ruta GPX antes de aventurarse.
Salida de Belmont para descubrir el macizo de Arnelle.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Système d’information touristique Lorrain