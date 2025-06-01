VTT n°18 La K Vall’Cade Belmont-sur-Buttant Vosges

VTT n°18 La K Vall’Cade 88600 Belmont-sur-Buttant Vosges Grand Est

Durée : 135 Distance : 17200.0 Tarif :

ATTENTION Ce circuit, bien que très agréable, est débalisé. Il est donc nécessaire de télécharger la trace GPX au préalable pour vous y aventurer.

Au départ de Belmont pour découvrir le massif de l’Arnelle.

http://www.tourisme-bruyeres.com/ +33 3 29 50 51 33

English :

ATTENTION: This circuit, although very pleasant, is unmarked. It is therefore necessary to download the GPX track before venturing out.

Leaving from Belmont to discover the Arnelle massif.

Deutsch :

ACHTUNG: Diese Strecke ist zwar sehr schön, aber nicht markiert. Es ist daher notwendig, den GPX-Track vorher herunterzuladen, wenn Sie sich auf diesen Weg wagen wollen.

Von Belmont aus entdecken Sie das Massif de l’Arnelle.

Italiano :

ATTENZIONE: questo percorso, benché molto piacevole, non è segnalato. È quindi necessario scaricare la traccia GPX prima di avventurarsi.

Partenza da Belmont per scoprire il massiccio dell’Arnelle.

Español :

ATENCIÓN: Esta ruta, aunque muy agradable, está señalizada. Por lo tanto, deberá descargar la ruta GPX antes de aventurarse.

Salida de Belmont para descubrir el macizo de Arnelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Système d’information touristique Lorrain