VTT n°2 Grand Tour du Pays d’Apt -GPS Apt Vaucluse

VTT n°2 Grand Tour du Pays d’Apt -GPS A proximité de l’Office de Tourisme 84400 Apt Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au départ de l’office de tourisme d’Apt, cette boucle chemine au coeur des Ocres, des champs de lavande pour atteindre le sommet du Massif du Luberon.

https://www.parcduluberon.fr/ +33 4 90 04 42 00

English : Mountain Bike Trail Grand Tour of the Pays d’Apt

Departing from the Apt tourist office, this loop takes you through ochre and lavender fields to the summit of the Luberon Massif.

Deutsch : Große MTB-Tour des Pays d’Apt

Dieser Rundweg führt mitten durch Ockerfelsen und Lavendelfelder, um den Gipfel des Luberon-Massivs zu erreichen.

Italiano :

Partendo dall’ufficio del turismo di Apt, questo anello attraversa il cuore delle Ocre, i campi di lavanda per raggiungere la cima del Massiccio del Luberon.

Español : Gran vuelta en BTT a la comarca de Apt

Partiendo de la oficina de turismo de Apt, este bucle atraviesa el corazón de los Ochres, los campos de lavanda para llegar a la cima del macizo del Luberon.

