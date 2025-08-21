VTT n°29 Petit tour de l’Eze Pertuis Vaucluse

VTT n°29 Petit tour de l’Eze

VTT n°29 Petit tour de l’Eze Parking de la Dévalade 84120 Pertuis Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 75 Distance : 12000.0 Tarif :

Une courte boucle VTT sans difficulté qui chemine entre vignes et prairies, idéale pour se dégourdir les jambes avant d’aller arpenter le cœur historique de la citée et apprécier l’une de ses nombreuses terrasses de café.

https://www.visugpx.com/TfSUan8LOg +33 4 90 76 48 05

English :

A short, easy mountain bike loop through vineyards and meadows, ideal for stretching your legs before strolling through the historic heart of the town and enjoying one of its many café terraces.

Deutsch :

Eine kurze, unschwierige Mountainbike-Runde, die zwischen Weinbergen und Wiesen verläuft. Ideal, um sich die Beine zu vertreten, bevor Sie durch den historischen Stadtkern streifen und eines der vielen Straßencafés genießen.

Italiano :

Un breve e facile percorso in mountain bike tra vigneti e prati, ideale per sgranchirsi le gambe prima di passeggiare nel cuore storico della città e godersi una delle tante terrazze dei caffè.

Español :

Un bucle corto y fácil en bicicleta de montaña a través de viñedos y prados, ideal para estirar las piernas antes de caminar por el centro histórico de la ciudad y disfrutar de una de sus muchas terrazas de café.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-28 par Provence Tourisme Office de Tourisme de Pertuis