VTT n°3 Grand Tour du Pays d’Aigues GPS Pertuis Vaucluse

VTT n°3 Grand Tour du Pays d’Aigues GPS Parking de la Dévalade 84120 Pertuis Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 570 Distance : 80000.0 Tarif :

Cet itinéraire VTT, au départ de Pertuis, ondule entre les contreforts du massif du Grand Luberon et la vallée de la Durance.

https://www.veloloisirprovence.com/page/le-pays-d-aigues-a-velo +33 4 90 76 48 05

English :

This itinerary starts in Pertuis, winding between the foothills of the Grand Luberon massif and the Durance Valley.

Deutsch :

Diese in Pertuis beginnende Strecke schlängelt sich zwischen den Ausläufern des Massivs des Grand Luberon und dem Durance-Tal dahin.

Italiano :

Questo percorso per mountain bike, con partenza da Pertuis, si snoda tra i contrafforti del massiccio del Grand Luberon e la valle della Durance.

Español :

Este itinerario, que sale de Pertuis, ondula entre los contrafuertes del macizo del Gran Luberon y el valle del Durance.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-28 par Provence Tourisme Office de Tourisme de Pertuis