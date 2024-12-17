VTT N°49 Anitch Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques

VTT N°49 Anitch Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

VTT N°49 Anitch En VTT Difficile

VTT N°49 Anitch Rocher d’escalade d’Esquit 64490 Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

Parmi toutes les possibilités de la vallée d’Aspe en VTT d’enduro, le bois d’Anitch reste certainement la descente de référence. Avec ses 1000 mètres de dénivelé et quelques coups de pédales de relance, l’ambiance dans cette forêt est inoubliable.

English : VTT N°49 Anitch

Out of all the enduro mountain biking options available to you in the Aspe Valley, the Anitch Woods is still the ultimate descent. With its 1000m elevation and some revitalising pedals, the atmosphere in this forest is unforgettable.

Deutsch : VTT N°49 Anitch

Unter all den Möglichkeiten, die das Aspe-Tal für Enduro-Mountainbikes bietet, bleibt der Bois d’Anitch sicherlich die Referenzabfahrt. Mit seinen 1000 Metern Höhenunterschied und einigen Pedaltritten zur Wiederbelebung ist die Atmosphäre in diesem Wald unvergesslich.

Tra tutte le possibilità della valle d’Aspe per l’enduro in mountain bike, il Bois d’Anitch è sicuramente la discesa di riferimento. Con i suoi 1000 metri di dislivello e poche pedalate, l’atmosfera in questa foresta è indimenticabile.

Español : VTT N°49 Anitch

De entre todas las posibilidades del valle de Aspe en BTT enduro, el bosque de Anitch sigue siendo el descenso de referencia. Con sus 1000 metros de desnivel y algunas pedaladas de reactivación, la atmósfera en este bosque es extraordinaria.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine