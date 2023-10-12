VTT n°5 Enduro du Ventoux Face sud n°5 Bédoin Vaucluse
VTT n°5 Enduro du Ventoux Face sud n°5 Bédoin Vaucluse vendredi 1 août 2025.
VTT n°5 Enduro du Ventoux Face sud n°5
VTT n°5 Enduro du Ventoux Face sud n°5 84410 Bédoin Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Distance 25km dénivelé négatif 1600m niveau difficile balisage rouge (officiel FFC) départ Mont Ventoux col des tempêtes
+33 4 90 63 22 74
English : MTB n°5 Enduro du Ventoux Face sud
Distance: 25km vertical drop: 1600m level: difficult road signs: red (official FFC) start: Mont Ventoux col des tempêtes
Deutsch : MTB n°5 Enduro du Ventoux Face sud
Distanz: 25km negativer Höhenunterschied: 1600m Schwierigkeitsgrad: schwer Markierung: rot (offiziell FFC) Start: Mont Ventoux col des tempêtes
Italiano :
Distanza: 25 km dislivello negativo: 1600 m livello: difficile segnaletica: rossa (ufficiale FFC) partenza: Mont Ventoux col des tempêtes
Español : CIRCUIT VTT Bédoin Enduro du Ventoux Face sud
Distancia: 25km desnivel negativo: 1600m nivel: difícil señalización: roja (FFC oficial) salida: Mont Ventoux col des tempêtes
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme