VTT pour Tous Balade en Famille à travers la plaine La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

VTT pour Tous Balade en Famille à travers la plaine 71240 La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Parcourez des paisibles chemins à travers les paysages bucoliques de La Chapelle-de-Bragny. Un circuit VTT facile idéal pour une journée en famille ou entre amis. Uniquement en tracé GPX pour le moment. Pas de balisage.
English :
Wind your way through the peaceful countryside of La Chapelle-de-Bragny. An easy mountain bike circuit ideal for a day out with family or friends. Only in GPX format at present. No signposting.
Deutsch :
Fahren Sie auf ruhigen Wegen durch die bukolischen Landschaften von La Chapelle-de-Bragny. Eine leichte Mountainbike-Tour, ideal für einen Tag mit der Familie oder mit Freunden. Zurzeit nur als GPX-Track verfügbar. Keine Markierungen.
Italiano :
Percorrete la tranquilla campagna di La Chapelle-de-Bragny. Un percorso facile per mountain bike, ideale per una giornata in famiglia o con gli amici. Per il momento solo in formato GPX. Nessuna segnaletica.
Español :
Recorra la tranquila campiña de La Chapelle-de-Bragny. Una ruta fácil para bicicleta de montaña, ideal para un día en familia o con amigos. Por el momento sólo en formato GPX. Sin señalización.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data