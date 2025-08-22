VTT Sioule 71 km Circuit N°13 Bellenaves Allier

VTT Sioule 71 km Circuit N°13

VTT Sioule 71 km Circuit N°13 Départ du Vert Plateau, La Tuilerie. 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Le circuit débute par une descente rapide pour rallier le village de Bellenaves. Juste avant le bourg, depuis une monumentale statue de la Vierge (table d’orientation, tables de pique-nique), la plaine bellenavoise offre un large panorama.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

The Colettes forest, recognized as one of the most beautiful beech forests in Europe, is a privileged place of relaxation and refuge for many plant and animal species.

Deutsch :

Die Strecke beginnt mit einer schnellen Abfahrt, um das Dorf Bellenaves zu erreichen. Kurz vor dem Dorf bietet sich von einer monumentalen Marienstatue aus (Orientierungstisch, Picknicktische) ein weites Panorama über die Ebene von Bellenaves.

Italiano :

Il percorso inizia con una rapida discesa verso il villaggio di Bellenaves. Poco prima del villaggio, da una statua monumentale della Vergine (tavolo di orientamento, tavoli da picnic), la piana di Bellenaves offre un ampio panorama.

Español :

La ruta comienza con un rápido descenso hasta el pueblo de Bellenaves. Justo antes del pueblo, desde una estatua monumental de la Virgen (mesa de orientación, mesas de picnic), la llanura de Bellenaves ofrece un amplio panorama.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme