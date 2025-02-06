VTTAE N°2 Le Soum de Thès Ance Féas Pyrénées-Atlantiques

VTTAE N°2 Le Soum de Thès
Vélo à assistance électrique
Difficulté moyenne

Place de la Mairie (Féas)
64570 Ance Féas
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Une boucle tout à la fois physique et technique sur les hauteurs de Féas, aux portes du Barétous. Le soum de Thès défie ses visiteurs qui parviendra à l’atteindre en restant sur le vélo ? Les heureux possesseurs d’un VTTAE relèveront peut-être le challenge avant de profiter des larges paysages.

English : VTTAE N°2 Le Soum de Thès

A circuit that is both physical and technical on the heights of Féas, at the gates of Barétous. The Soum de Thès challenges its visitors: who can reach it without getting off the bike? Happy VTTAE owners can take up the challenge before enjoying the expansive landscapes.

Deutsch : VTTAE N°2 Le Soum de Thès

Ein körperlich und technisch anspruchsvoller Rundweg auf den Anhöhen von Féas, an den Toren des Barétous. Der Soum de Thès fordert seine Besucher heraus: Wer schafft es, ihn zu erreichen und dabei auf dem Fahrrad zu bleiben? Die glücklichen Besitzer eines Mountainbikes werden sich vielleicht der Herausforderung stellen, bevor sie die weite Landschaft genießen.

Italiano :

Un anello fisico e tecnico sulle alture di Féas, alle porte di Barétous. Il soum de Thès sfida i suoi visitatori: chi riuscirà a raggiungerlo rimanendo in bicicletta? I fortunati possessori di una VTTAE potranno raccogliere la sfida prima di godersi gli ampi paesaggi.

Español : VTTAE N°2 Le Soum de Thès

Un circuito que es tanto físico como técnico en las alturas de Féas, a las puertas de Barétous. El Soum de Thès desafía a sus visitantes: ¿quién logrará alcanzarlo sin bajar de la bicicleta? Los felices propietarios de un VTTAE pueden asumir el desafío antes de disfrutar de los amplios paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-06 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine