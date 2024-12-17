VTTAE N°69 Le tour de Saint-Pée Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Durée : Distance : 11000.0

Depuis Oloron Sainte-Marie, une boucle de proximité vers les forêts et quartiers de Saint-Pée un transfert rapide vers les rives paisibles du ruisseau du Vert, où l’on pourra apprécier le site reposant du pont Noir, ou encore l’immersion dans le bois de Haut par un ludique sentier monotrace.

Difficulté moyenne

English : VTTAE N°69 Le tour de Saint-Pée

From Oloron Sainte-Marie, this is a circuit close to the woods and the Saint-Pée neighbourhood: a quick passage to the quiet banks of the Vert stream, where you can appreciate the peaceful place of the Pont Noir, or even the immersion in the Haut forest by a funny single track trail.

Deutsch : VTTAE N°69 Le tour de Saint-Pée

Von Oloron Sainte-Marie aus gibt es eine nahe gelegene Schleife zu den Wäldern und Vierteln von Saint-Pée: ein schneller Transfer zu den friedlichen Ufern des Bachs Vert, wo man den erholsamen Ort Pont Noir genießen kann, oder das Eintauchen in den Wald von Haut über einen spielerischen Einspurweg.

Italiano :

Da Oloron Sainte-Marie, un anello locale verso le foreste e i quartieri di Saint-Pée: un rapido trasferimento verso le tranquille rive del torrente Vert, dove potrete godervi il sito riposante del Ponte Nero, o l’immersione nel bosco dell’Haut attraverso un giocoso sentiero single track.

Español : VTTAE N°69 Le tour de Saint-Pée

Desde Oloron Santa-María, un circuito cercano a los bosques y barrio de Saint-Pée: un pasaje rápido a las tranquilas orillas del arroyo Vert, donde podrá apreciar el apacible lugar del Puente Noir, o incluso la inmersión en el bosque de Haut por un divertido sendero de una sola pista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine