VTT’Sioule 10 km Circuit n°9 Bellenaves Allier

VTT’Sioule 10 km Circuit n°9

VTT’Sioule 10 km Circuit n°9 Départ du Vert Plateau, La Tuilerie 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Aux portes de la forêt des Colettes, la plus belle hêtraie naturelle d’Europe. Venez visiter le château d’origine médiéval, l’église romane Saint-Martin réputée pour son tympan sculpté, et l’immanquable musée de l’Automobile.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

At the gateway to the Colettes forest, the most beautiful natural beech forest in Europe. Come and visit the medieval castle, the Romanesque church of Saint-Martin, renowned for its sculpted tympanum, and the unmissable Automobile Museum.

Deutsch :

Vor den Toren des Colettes-Waldes, des schönsten natürlichen Buchenwaldes Europas. Besuchen Sie das Schloss mit mittelalterlichem Ursprung, die romanische Kirche Saint-Martin, die für ihr geschnitztes Tympanon berühmt ist, und das unvermeidliche Automobilmuseum.

Italiano :

Alle porte della foresta di Colettes, la più bella faggeta naturale d’Europa. Venite a visitare il castello di origine medievale, la chiesa romanica di Saint-Martin rinomata per il suo timpano scolpito e l’imperdibile Museo dell’Automobile.

Español :

A las puertas del bosque de Colettes, el hayedo natural más bello de Europa. Venga a visitar el castillo de origen medieval, la iglesia románica de Saint-Martin, famosa por su tímpano esculpido, y el imperdible Museo del Automóvil.

