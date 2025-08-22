VTT’Sioule 5 km Circuit n°1 Bellenaves Allier
VTT’Sioule 5 km Circuit n°1 Bellenaves Allier vendredi 1 mai 2026.
VTT’Sioule 5 km Circuit n°1
VTT’Sioule 5 km Circuit n°1 Départ du Vert Plateau, La Tuilerie 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
La Forêt des Colettes, reconnue comme l’une des plus belles hêtraies d’Europe, est un lieu de détente privilégié et le refuge de nombreuses espèces végétales et animales.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English : Mountain Bike
The Colettes forest, recognized as one of the most beautiful beech forests in Europe, is a privileged place of relaxation and refuge for many plant and animal species.
Deutsch :
Der Forêt des Colettes, der als einer der schönsten Buchenwälder Europas anerkannt ist, ist ein beliebter Ort der Erholung und Zufluchtsort für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten.
Italiano :
La Forêt des Colettes, riconosciuta come una delle più belle faggete d’Europa, è un luogo privilegiato di relax e un rifugio per numerose specie vegetali e animali.
Español :
El Forêt des Colettes, reconocido como uno de los hayedos más bellos de Europa, es un lugar privilegiado de descanso y refugio de numerosas especies vegetales y animales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme