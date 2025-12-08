Waroly Orgeans-Blanchefontaine Doubs
Waroly Orgeans-Blanchefontaine Doubs vendredi 1 mai 2026.
Waroly A pieds Difficulté moyenne
Waroly Centre village Orgeans 25120 Orgeans-Blanchefontaine Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 6730.0 Tarif :
Petit circuit au dessus du Dessoubre, pour partir à la découverte du ruisseau de Waroly et de ses cascades.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/179
English :
A short circuit above the Dessoubre to discover the Waroly stream and its waterfalls.
Deutsch :
Kleiner Rundweg oberhalb des Dessoubre, um den Bach Waroly und seine Wasserfälle zu entdecken.
Italiano :
Un breve circuito sopra la Dessoubre per scoprire il torrente Waroly e le sue cascate.
Español :
Un corto circuito por encima del Dessoubre para descubrir el arroyo Waroly y sus cascadas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data