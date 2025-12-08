Waroly Orgeans-Blanchefontaine Doubs

Waroly A pieds Difficulté moyenne

Waroly Centre village Orgeans 25120 Orgeans-Blanchefontaine Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6730.0 Tarif :

Petit circuit au dessus du Dessoubre, pour partir à la découverte du ruisseau de Waroly et de ses cascades.

Difficulté moyenne

English :

A short circuit above the Dessoubre to discover the Waroly stream and its waterfalls.

Deutsch :

Kleiner Rundweg oberhalb des Dessoubre, um den Bach Waroly und seine Wasserfälle zu entdecken.

Italiano :

Un breve circuito sopra la Dessoubre per scoprire il torrente Waroly e le sue cascate.

Español :

Un corto circuito por encima del Dessoubre para descubrir el arroyo Waroly y sus cascadas.

