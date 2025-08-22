Wimy-la-Rouge Wimy Aisne

Wimy-la-Rouge A pieds

Wimy-la-Rouge Devant l’église fortifiée 02500 Wimy Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

De part et d’autre du ruisseau qui partage le village en deux, les maisons traditionnelles construites en brique donnent le ton toutes les nuances des rouges sont passées en revue, au gré des rues et des ruelles de cette agréable balade.

English :

On either side of the stream that divides the village in two, traditional brick houses set the tone: all shades of red are explored as you stroll along the streets and lanes of this pleasant stroll.

Deutsch :

Zu beiden Seiten des Baches, der das Dorf in zwei Hälften teilt, geben die traditionellen, aus Ziegelsteinen gebauten Häuser den Ton an: Alle Schattierungen von Rot werden auf diesem angenehmen Spaziergang durch die Straßen und Gassen durchgespielt.

Italiano :

Su entrambi i lati del ruscello che divide il villaggio in due, le tradizionali case in mattoni danno il tono: ogni tonalità di rosso è in mostra mentre si percorrono le strade e i vicoli di questa piacevole passeggiata.

Español :

A ambos lados del arroyo que divide el pueblo en dos, las casas tradicionales de ladrillo marcan la pauta: todos los tonos de rojo se exhiben al pasear por las calles y callejuelas de este agradable paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-04-04 par Agence Aisne Tourisme