Xaintrailles, la balade du château Xaintrailles Lot-et-Garonne

Xaintrailles, la balade du château 47230 Xaintrailles Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Au panorama du départ succède un passage dans une forêt de pins, traditionnelle de cette région. Les palombières y sont bien sûr présentes. Evitez de vous y promener, ou respectez les consignes des chasseurs, lors du passage des palombes du 1er octobre au 15 novembre.

English : Xaintrailles, la balade du château

The panorama at the start is followed by a passage through a pine forest, traditional of this region. The pigeon-houses are of course present there. Avoid walking there, or respect the hunters’ instructions, during the passage of the pigeons from October 1st to November 15th.

Deutsch : Xaintrailles, la balade du château

Auf das Panorama des Starts folgt eine Passage durch einen Kiefernwald, der für diese Region traditionell ist. Hier gibt es natürlich auch Taubenschläge. Vermeiden Sie Spaziergänge in diesem Gebiet oder befolgen Sie die Anweisungen der Jäger, wenn die Tauben vom 1. Oktober bis zum 15. November unterwegs sind.

Italiano :

Il panorama iniziale è seguito da un passaggio attraverso una pineta, tradizionale di questa regione. Le piccionaie sono ovviamente presenti qui. Evitare di camminare nella foresta, o seguire le istruzioni dei cacciatori, durante il passaggio degli astore dal 1° ottobre al 15 novembre.

Español : Xaintrailles, la balade du château

Al panorama del inicio le sigue un paso por un bosque de pinos, tradicional de esta región. Los palomares están, por supuesto, presentes aquí. Evite caminar por el bosque, o siga las instrucciones de los cazadores, durante el paso de los azores del 1 de octubre al 15 de noviembre.

