XC 10 Kid Zone Les Belleville Savoie

XC 10 Kid Zone

XC 10 Kid Zone 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du Plan de l’Eau, ce sentier XC est conçu pour les jeunes riders simple et ludique, il est idéal pour apprendre en s’amusant.

English : XC 10 Kid Zone

Starting from Plan de l’Eau, this XC trail is designed for young riders: simple and fun, it’s perfect for learning while having a good time.

Deutsch :

Dieser XC-Pfad, der am Plan de l’Eau beginnt, wurde für junge Rider konzipiert: Er ist einfach und spielerisch und eignet sich ideal, um spielerisch zu lernen.

Italiano :

Partendo dal Plan de l’Eau, questo percorso XC è pensato per i giovani ciclisti: semplice e divertente, è ideale per imparare divertendosi.

Español :

Partiendo del Plan de l’Eau, este sendero XC está diseñado para jóvenes pilotos: sencillo y divertido, es ideal para aprender divirtiéndose.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme