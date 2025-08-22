XC 11 Tour de la Chasse Les Belleville Savoie

XC 11 Tour de la Chasse

XC 11 Tour de la Chasse 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un parcours XC idéal pour les vététistes en quête d’une sortie technique et courte, en direction du restaurant Chez Pépé Nicolas.

+33 4 79 00 73 00

English : XC 11 Tour de la Chasse

An ideal XC route for riders looking for a short technical ride heading towards the restaurant Chez Pépé Nicolas.

Deutsch :

Eine ideale XC-Strecke für Mountainbiker, die auf der Suche nach einer kurzen, technischen Ausfahrt in Richtung des Restaurants Chez Pépé Nicolas sind.

Italiano :

Un percorso XC ideale per gli appassionati di mountain bike alla ricerca di un’uscita breve e tecnica, sulla strada per il ristorante Chez Pépé Nicolas.

Español :

Una ruta XC ideal para los ciclistas de montaña que buscan una salida corta y técnica, de camino al restaurante Chez Pépé Nicolas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme