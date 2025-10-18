Itinéraires CAUE : nouvelle étape Le BEEB Le BEEB Frontenay

Itinéraires CAUE : nouvelle étape Le BEEB Le BEEB Frontenay samedi 18 octobre 2025.

Itinéraires CAUE : nouvelle étape Le BEEB 18 et 19 octobre Le BEEB Jura

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T13:00:00+01:00 – 2025-10-18T19:00:00+01:00

Fin : 2025-10-19T13:00:00+01:00 – 2025-10-19T19:00:00+01:00

Notre itinéraire CAUE dédié aux musées et espaces d’exposition contemporains s’ouvre aux JNA2025 avec l’étape à découvrir Le BEEB.

Le BEEB 109 chemin de l’église 39210 Frontenay Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 95 31 67 89 https://www.lebeeb.fr [{« link »: « https://www.itineraires-caue.fr/itineraire-caue-architecture-et-lieux-de-savoir-et-de-culture-les-musees-et-espaces-d-exposition,284.htm »}] Le BEEB est un espace d’exposition d’architecture, d’art, de design, et de patrimoine à Frontenay, dans le Jura. parking à 50 mètres.

Notre itinéraire CAUE dédié aux musées et espaces d’exposition contemporains s’ouvre aux JNA2025 avec l’étape à découvrir Le BEEB.

©caue39