Itinérance culturelle intercommunale classe du ô La Réorthe

Itinérance culturelle intercommunale classe du ô La Réorthe mardi 21 octobre 2025.

Itinérance culturelle intercommunale

classe du ô Place Paul Guinet La Réorthe Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-10-21

Espace Itinérance Culturelle Intercommunale à La Réorthe

L’Espace ICI est un lieu de vie, d’échange, de partage et de culture pour tous.

Il est déployé autour d’une bibliothèque éphémère de près de 700 documents, mais il est bien plus que cela il propose au-delà des livres, CD, DVD, tout un programme d’animations, d’activités.

Le programme complet sera bientôt disponible ! .

classe du ô Place Paul Guinet La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

English :

Espace Itinérance Culturelle Intercommunale in La Réorthe

German :

Interkommunaler kultureller Wanderraum in La Réorthe

Italiano :

Espace Itinérance Culturelle Intercommunale a La Réorthe

Espanol :

Espace Itinérance Culturelle Intercommunale en La Réorthe

L’événement Itinérance culturelle intercommunale La Réorthe a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud