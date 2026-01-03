Itinérance culturelle intercommunale Salle polyvalente Puyravault

Itinérance culturelle intercommunale

Salle polyvalente Place de la mairie Puyravault Vendée

Tarif :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-02-07

2026-01-20

Espace Itinérance Culturelle Intercommunale à Puyravault

L’Espace ICI est un lieu de vie, d’échange, de partage et de culture pour tous. Espace coocooning pour vous sentir bien et vous donner l’envie de rester !

Il est déployé autour d’une bibliothèque éphémère de près de 800 documents, mais il est bien plus que cela il propose au-delà des livres, CD, DVD, Manga, documentaires, BD tout un programme d’animations, d’activités.

Le programme complet sera bientôt disponible ! .

Salle polyvalente Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

Espace Itinérance Culturelle Intercommunale in Puyravault

