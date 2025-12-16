Itinérance de France Service Hauteroche
Itinérance de France Service Hauteroche mercredi 14 janvier 2026.
Itinérance de France Service
La Carriade Hauteroche Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 09:00:00
fin : 2026-01-14 18:00:00
Date(s) :
2026-01-14 2026-01-28 2026-02-11 2026-02-25 2026-03-11 2026-03-25 2026-04-08 2026-04-22 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-09-09 2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04
La France services est un guichet unique de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations. Cet espace permet d’accueillir et accompagner toutes les démarches administratives du quotidien Santé, famille, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique, logement, retraite, droit.
Basé à Sellière, le guichet devient itinérant pour se rapprocher de ses utilisateurs.
Attention, il est OBLIGATOIRE, pour le bon déroulement de vos démarches, d’apporter à chaque rendez-vous
– Pièce d’identité
– Votre téléphone portable CHARGE
– Avis d’imposition ou accès impots.gouv.fr .
La Carriade Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 58 05 franceservices@bressehauteseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Itinérance de France Service Hauteroche a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme JurAbsolu