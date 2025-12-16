Itinérance de France Service Mairie Salle des Associations Les Deux-Fays
Itinérance de France Service Mairie Salle des Associations Les Deux-Fays vendredi 9 janvier 2026.
Itinérance de France Service
Mairie Salle des Associations 2 Route de Tassenières Les Deux-Fays Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 14:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-01-09 2026-01-23 2026-02-06 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-09-04 2026-09-18 2026-10-02 2026-10-16 2026-10-30 2026-11-13 2026-11-27
La France services est un guichet unique de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations. Cet espace permet d’accueillir et accompagner toutes les démarches administratives du quotidien Santé, famille, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique, logement, retraite, droit.
Basé à Sellière, le guichet devient itinérant pour se rapprocher de ses utilisateurs.
Attention, il est OBLIGATOIRE, pour le bon déroulement de vos démarches, d’apporter à chaque rendez-vous
– Pièce d’identité
– Votre téléphone portable CHARGE
– Avis d’imposition ou accès impots.gouv.fr .
Mairie Salle des Associations 2 Route de Tassenières Les Deux-Fays 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 58 05 franceservices@bressehauteseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Itinérance de France Service Les Deux-Fays a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme JurAbsolu