Itinérance en Pays de l’Oise | Le silence de la mer Saint-Crépin-aux-Bois

Itinérance en Pays de l’Oise | Le silence de la mer

Place Pillet Will Saint-Crépin-aux-Bois Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22 21:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Ensemble Cappella Forensis, Compagnie La Halte | Spectacle musical | Durée 1h

Hiver 1940, la France est défaite. Un vieil homme et sa nièce sont contraints d’héberger un officier allemand. Lors des veillées, ce dernier essaye d’établir un contact. De longs monologues sur l’amour des peuples, la coopération et l’admiration de la culture française émanent de cet homme cultivé, musicien de profession.

Accompagné par des musiciens sur scène avec des oeuvres de Beethoven, Schubert ou encore Wagner, le comédien anime ce récit et lui redonne toute sa puissance comme symbole de révolte et appel à la paix.

Direction musicale François Bernard | Mise en scène Grégoire Béranger

Acteur Laurent Chouteau | Violoncelle Pernette Boutte | Clarinette Damien Schulteiss | Marimba Denis Kracht-Noël.

Pensez à réserver vos billets, les places partent vite !

En collaboration avec le théâtre Espace Jean Legendre, de Compiègne.

Place Pillet Will Saint-Crépin-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76

English :

? Ensemble Cappella Forensis, Compagnie La Halte | Musical show | Duration 1h

Winter 1940, France is defeated. An old man and his niece are forced to take in a German officer. The officer tries to make contact with them during wakes. Long monologues on the love of peoples, cooperation and admiration for French culture emanate from this cultivated man, a musician by profession.

Accompanied by musicians on stage with works by Beethoven, Schubert and Wagner, the actor brings this story to life, giving it all its power as a symbol of revolt and a call for peace.

? Musical direction: François Bernard | Stage direction: Grégoire Béranger

Actor: Laurent Chouteau | Cello: Pernette Boutte | Clarinet: Damien Schulteiss | Marimba: Denis Kracht-Noël.

? Don’t forget to reserve your tickets they go fast!

? In collaboration with the Espace Jean Legendre theater, Compiègne.

