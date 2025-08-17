ITINERANCE ETE 2025- CENDRILLON La roche sur Yon La Roche-sur-Yon

gratuit et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-17T15:00:00 – 2025-08-17T16:30:00

Fin : 2025-09-07T15:00:00 – 2025-09-07T16:30:00

Festival itinérance d’été 2025 – Cendrillon de Joel Pömmerat par le PATAKES THEATRE à la Roche-sur-Yon. 16 représentations gratuites et ouvertes à tous du 17/08/25 au 07/09/25

La roche sur Yon La roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Val d’Orsay Vendée Pays de la Loire 0681848341 [L’affaire de la rue de Lourcine]

D’après Eugène Labiche

Pour sa deuxième édition, le festival de théâtre « Itinérance d’été » pose de nouveau son décor et sa folie joyeuse dans les quartiers de la ville de la Roche sur Yon et vous propose un des vaudevilles les plus célèbres du théâtre français. Personnages hauts en couleurs, loufoquerie, suspens, quiproquos et rebondissements se mêlent pour faire de cette comédie menée tambour battant, un pur moment de divertissement.

Oscar Lenglumé, riche pharmacien, se réveille chez lui encore enivré de la veille. Son seul souvenir reste la perte d’un parapluie vert. Pensant être seul dans sa chambre, il est soudainement surpris de voir un individu surgir de son lit.

Rapidement les deux hommes finissent par s’apercevoir qu’ils se sont rencontrés au cours du repas organisé la veille par l’institution Labadens dont ils sont tous les deux membres. Ces deux lurons tentent de recoller les morceaux de leur soirée lorsqu’ils apprennent dans le journal qu’une charbonnière a été retrouvée assassinée dans la nuit et qu’un parapluie vert a été retrouvé sur le lieu du crime.

Que s’est-il donc passé ?

Avec tout le génie dont est capable Eugène Labiche nous assistons dans ce vaudeville, au tourbillon dans lequel nos protagonistes s’engluent avec lâcheté et férocité pour notre plus grand bonheur…

Alors, à l’heure de l’apéritif, venez partager ce moment avec nous !

Spectacle Gratuit !

Été culturel

©Patakès Théatre