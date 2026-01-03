Itinérance France services Durenque – Mairie de Durenque Durenque

Itinérance France services Durenque –

Mairie de Durenque Av. du Lagast Durenque Aveyron

Début : Jeudi 2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Accompagnement dans vos démarches.

A 14h 30 à la mairie de Durenque Laurie du Bercail vous accompagne dans vos démarches du quotidien en toute confidentialité.

Gratuit sur Rendez vous uniquement

Contactez LE BERCAIL: 05.65.43.68.64

lebercail@requistanais.fr .

English :

Support for your business.

