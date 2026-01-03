Itinérance France services La selve – Mairie de La selve La Selve

Itinérance France services La selve –

Mairie de La selve Le bourg La Selve Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Accompagnement dans vos démarches.

A 14h 30 à la mairie de La selve Laurie du Bercail vous accompagne dans vos démarches du quotidien en toute confidentialité.

Gratuit sur Rendez vous uniquement

Contactez LE BERCAIL: 05.65.43.68.64

lebercail@requistanais.fr .

Mairie de La selve Le bourg La Selve 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 68 64 lebercail@requistanais.fr

English :

Support for your business.

