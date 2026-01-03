Itinérance France services La selve – Mairie de La selve La Selve
Itinérance France services La selve – Mairie de La selve La Selve mercredi 7 janvier 2026.
Itinérance France services La selve –
Mairie de La selve Le bourg La Selve Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-07
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Accompagnement dans vos démarches.
A 14h 30 à la mairie de La selve Laurie du Bercail vous accompagne dans vos démarches du quotidien en toute confidentialité.
Gratuit sur Rendez vous uniquement
Contactez LE BERCAIL: 05.65.43.68.64
lebercail@requistanais.fr .
Mairie de La selve Le bourg La Selve 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 68 64 lebercail@requistanais.fr
English :
Support for your business.
