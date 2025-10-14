Itinérance France services Ledergues – Mairie de Ledergues Lédergues
Itinérance France services Ledergues – Mairie de Ledergues Lédergues mardi 14 octobre 2025.
Itinérance France services Ledergues –
Mairie de Ledergues 5 place Georges Boulouys Lédergues Aveyron
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Accompagnement dans vos démarches.
A 14h 30 à la mairie de Ledergues Laurie du Bercail vous accompagne dans vos démarches du quotidien en toute confidentialité.
Gratuit sur Rendez vous uniquement
Contactez LE BERCAIL: 05.65.43.68.64
lebercail@requistanais.fr .
Mairie de Ledergues 5 place Georges Boulouys Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 68 64 lebercail@requistanais.fr
English :
Support for your business.
German :
Begleitung bei Ihren Schritten.
Italiano :
Aiutarvi nel processo.
Espanol :
Ayudarle en el proceso.
