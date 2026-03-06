ITINERANCE 24 rue du Jeu de Ballon Ganges

ITINERANCE

L’association de l’autre côté, espace culturel, citoyen et solidaire au cœur de Ganges (34), est heureuse de vous convier au vernissage de l’exposition Itinérance, de Marc Granier.

Le jeudi 5 mars 2026 à 18h.

Voyage entre différentes techniques l’exposition retrace le parcours de ce peintre, graveur et typographe en Cévennes.

Marc Granier est né en 1953 à Roquedur, dans les Cévennes.

Peintre impressionniste non-figuratif, il quitte sa région natale à 20 ans pour s’installer à Lorient en 1973. Il y travaille et expose pendant près de dix ans en Bretagne, notamment à Lorient, Brest, Quimper et Rennes.

En 1983, il revient s’installer définitivement dans son mas cévenol où il crée un espace d’exposition en pleine nature, unique en son genre. Sa rencontre avec Lydie Roques, qui devient l’amour de sa vie, marque une étape importante elle nourrit son inspiration et sa créativité. Il organise de nombreuses expositions et salons d’art, s’imposant comme une figure majeure artistique régionale.

En 2003, Marc Granier se tourne vers la gravure, enrichissant son travail d’une dimension à la fois rustique et raffinée. En 2004, il fonde les Éditions Les Monteils dans son atelier sous les arbres, mêlant gravure et composition typographique en plomb pour produire des livres d’artistes uniques, où poésie et gravure s’entrelacent en tirages limités.

Il expose dans diverses villes françaises Toulouse, Grasse, Mâcon, Cluny, Paris ainsi qu’à l’étranger, notamment en Corée du Sud et au Niger.

Marc Granier a collaboré avec plusieurs artistes et poètes, notamment Yvon Le Men, Aurélia Lassaque, Laurent Grison, Yveline Méhat, Caroline Fouchac, Chantal Brossard, Jean Michel Delambre. Ces collaborations renforcent son engagement dans un univers artistique où peinture, gravure, écriture et typographie se conjuguent, offrant une ouverture créative vers d’autres formes d’expression.

https://peintre-graveur.fr .

24 rue du Jeu de Ballon 2 rue Biron Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 6 17 44 59 93 delautrecote-ganges@gmail.com

English :

The association de l?autre côté, a cultural, civic and solidarity space in the heart of Ganges (34), is pleased to invite you to the opening of the exhibition Itinérance, by Marc Granier.

Thursday, March 5, 2026 at 6pm.

