Itinérance historique et mémorielle sur un champ de bataille Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Wattwiller

Itinérance historique et mémorielle sur un champ de bataille 20 et 21 septembre Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin

Rendez-vous devant l’Historial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une itinérance en lien avec l’exposition temporaire, sera consacrée aux destins des soldats allemands et français plongés dans les combats de décembre 1915 au Hartmannswillerkopf. Des bénévoles de l’association et des guides seront présents en différents points emblématiques du champ de bataille afin de vous faire découvrir des anecdotes inédites.

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Col du Siberloch, D431 – Lieu-dit Vieil Armand – 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 09 71 00 88 77 http://www.memorial-hwk.eu [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/exposition-la-mangeuse-dhommes-enfer-sur-le-massif-des-vosges-en-1915 »}] Le Hartmannswillerkopf est un haut lieu de mémoire de la Grande Guerre comportant un monument national avec crypte et esplanade, un cimetière, un champ de bataille scénographié et le premier historial franco-allemand de la Grande Guerre. Il s’agit de l’un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre. Par Wattwiller, Uffholtz et route des crêtes – Parking en bordure de route.

© Vincent Schneider