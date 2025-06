Itinérance l’Ain à Vélo Le Bugey, paradis des chasseurs de cols (3 jours) Belley Ain

Itinérance l’Ain à Vélo Le Bugey, paradis des chasseurs de cols (3 jours)

Ce parcours invite les chasseurs de cols et pratiquants confirmés à découvrir la montagne bugiste avec l’ascension de 5 cols incontournables de l’Ain, dont le mythique col du Grand Colombier. Panoramas exceptionnels garantis !

http://www.ain-tourisme.com/ +33 4 74 32 31 30

This route invites pass hunters and experienced mountain bikers to discover the Buges mountains, climbing 5 of the Ain?s must-see passes, including the legendary Col du Grand Colombier. Exceptional panoramas guaranteed!

Diese Strecke lädt Passjäger und erfahrene Radfahrer dazu ein, die Bergwelt des Bugiste zu entdecken, indem sie 5 unumgängliche Pässe des Ain erklimmen, darunter den mythischen Col du Grand Colombier. Außergewöhnliche Panoramen sind garantiert!

Questo itinerario invita i cacciatori di passi e gli esperti di mountain bike a scoprire le montagne di Buges scalando 5 dei passi imperdibili dell’Ain, tra cui il leggendario Col du Grand Colombier. Panorami eccezionali garantiti!

Esta ruta invita a los cazadores de puertos y a los ciclistas de montaña experimentados a descubrir las montañas Buges subiendo 5 de los puertos imprescindibles del Ain, incluido el legendario Col du Grand Colombier. ¡Vistas excepcionales garantizadas!

