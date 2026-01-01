Itinérance Ludothèque Ti C’hoari Confort-Meilars
Itinérance Ludothèque Ti C’hoari Confort-Meilars mercredi 14 janvier 2026.
Itinérance Ludothèque Ti C’hoari
Maison des associations Confort-Meilars Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 10:00:00
fin : 2026-01-14 12:00:00
Date(s) :
2026-01-14
Pour partager un moment enfant-parent convivial autour du jeu, une animatrice ludothécaire vient à votre rencontre avec une sélection spéciale pour les tout petits. Le jeu est un outil d’exploration précieux pour développer l’imagination et la créativité des enfants. .
Maison des associations Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 6 56 83 28 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Itinérance Ludothèque Ti C’hoari
L’événement Itinérance Ludothèque Ti C’hoari Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz