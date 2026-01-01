Itinérance Ludothèque Ti C’hoari Confort-Meilars

Itinérance Ludothèque Ti C’hoari

Maison des associations Confort-Meilars Finistère

Début : 2026-01-14 10:00:00

fin : 2026-01-14 12:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Pour partager un moment enfant-parent convivial autour du jeu, une animatrice ludothécaire vient à votre rencontre avec une sélection spéciale pour les tout petits. Le jeu est un outil d’exploration précieux pour développer l’imagination et la créativité des enfants. .

Maison des associations Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 6 56 83 28 81

