Itinérance musicale Royan

Itinérance musicale

Centre-ville Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Déambulation vocale festive au cœur des rues et commerces, cette promenade en musique mettre à l’honneur la magie de Noël à travers 3 formations vocales aux univers riches et complémentaires,

Centre-ville Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 98 86 40 contact@royan-shopping.fr

English :

A festive vocal stroll through the heart of the streets and shops, this musical promenade celebrates the magic of Christmas through 3 vocal ensembles with rich, complementary universes,

German :

Diese festliche Vokalwanderung durch die Straßen und Geschäfte ist ein musikalischer Spaziergang, der den Zauber der Weihnacht durch drei Gesangsformationen mit ihren reichen und komplementären Welten ehrt,

Italiano :

Una festosa passeggiata vocale per le strade e i negozi, questa promenade musicale celebra la magia del Natale con 3 ensemble vocali provenienti da contesti ricchi e complementari,

Espanol :

Un paseo vocal festivo por las calles y tiendas, este paseo musical celebra la magia de la Navidad con 3 conjuntos vocales de procedencias ricas y complementarias,

