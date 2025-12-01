Itinérance musicale Royan
Itinérance musicale Royan samedi 20 décembre 2025.
Itinérance musicale
Centre-ville Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Déambulation vocale festive au cœur des rues et commerces, cette promenade en musique mettre à l’honneur la magie de Noël à travers 3 formations vocales aux univers riches et complémentaires,
Centre-ville Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 98 86 40 contact@royan-shopping.fr
English :
A festive vocal stroll through the heart of the streets and shops, this musical promenade celebrates the magic of Christmas through 3 vocal ensembles with rich, complementary universes,
German :
Diese festliche Vokalwanderung durch die Straßen und Geschäfte ist ein musikalischer Spaziergang, der den Zauber der Weihnacht durch drei Gesangsformationen mit ihren reichen und komplementären Welten ehrt,
Italiano :
Una festosa passeggiata vocale per le strade e i negozi, questa promenade musicale celebra la magia del Natale con 3 ensemble vocali provenienti da contesti ricchi e complementari,
Espanol :
Un paseo vocal festivo por las calles y tiendas, este paseo musical celebra la magia de la Navidad con 3 conjuntos vocales de procedencias ricas y complementarias,
L’événement Itinérance musicale Royan a été mis à jour le 2025-11-06 par Mairie de Royan