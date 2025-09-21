Itinérance patrimoniale et histoires locales d’Araules Journées du Patrimoine Araules

RV devant l’église d’Araules Araules Haute-Loire

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visites itinérantes en débutant par la visite de l’église d’Araules, puis l’assemblée de Combevieille, l’église de Recharinges, le Mémorial de Chièze et enfin le Temple de Montbuzat. Covoiturage possible à définir sur place.

RV devant l’église d’Araules Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 07 55 80

English :

Tours begin with a visit to the church at Araules, followed by the assembly at Combevieille, the church at Recharinges, the Memorial at Chièze and finally the Temple at Montbuzat. Carpooling possible, to be arranged on site.

German :

Wandertouren, beginnend mit der Besichtigung der Kirche von Araules, dann die Versammlung von Combevieille, die Kirche von Recharinges, die Gedenkstätte von Chièze und schließlich der Tempel von Montbuzat. Fahrgemeinschaften sind möglich und werden vor Ort festgelegt.

Italiano :

I tour iniziano con la visita alla chiesa di Araules, seguita dall’assemblea di Combevieille, dalla chiesa di Recharinges, dal Memoriale di Chièze e infine dal Tempio di Montbuzat. È disponibile il car-pooling, da concordare in loco.

Espanol :

Los recorridos comienzan con la visita de la iglesia de Araules, seguida de la asamblea de Combevieille, la iglesia de Recharinges, el Memorial de Chièze y, por último, el Templo de Montbuzat. Posibilidad de compartir coche, a concertar in situ.

