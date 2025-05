Itinérance Rencontre avec l’Épopée Tournesol – Salle des fêtes Cornimont, 5 juin 2025 18:00, Cornimont.

Vosges

Itinérance Rencontre avec l’Épopée Tournesol Salle des fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont Vosges

Venez rencontrer Julie et Gaël de l’Épopée Tournesol à la salle des fêtes de Cornimont, à l’occasion de leur escale counehette pendant leur tour d’Europe à Vélo ! Informations et renseignements par mail avec Itinérance Cornimont.Tout public

Salle des fêtes 24 Rue de la 3ème DIA

Cornimont 88310 Vosges Grand Est itinerance.cornimont@gmail.com

English :

Come and meet Julie and Gaël from l’Épopée Tournesol at the Cornimont village hall, during their stopover in Cornimont on their European cycling tour! Information and details by e-mail with Itinérance Cornimont.

German :

Treffen Sie Julie und Gaël von der Épopée Tournesol im Festsaal von Cornimont, anlässlich ihres Zwischenstopps in Counehette während ihrer Fahrradtour durch Europa! Informationen und Auskünfte erhalten Sie per E-Mail von Itinérance Cornimont.

Italiano :

Venite a conoscere Julie e Gaël dell’Épopée Tournesol presso la sala del villaggio di Cornimont, durante la sosta a Cornimont del loro tour ciclistico europeo! Informazioni e dettagli via e-mail da Itinérance Cornimont.

Espanol :

Venga a conocer a Julie y Gaël de l’Épopée Tournesol en el ayuntamiento de Cornimont, durante su escala en Cornimont en su gira ciclista europea Información y detalles por correo electrónico a Itinérance Cornimont.

L’événement Itinérance Rencontre avec l’Épopée Tournesol Cornimont a été mis à jour le 2025-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES