Itinérance[s] Coller à l’histoire Salle associative à côté de la bibliothèque Ancône samedi 4 octobre 2025.

Salle associative à côté de la bibliothèque Grande rue Ancône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Emparez vous d’un lieu de votre village, d’un bout d’histoire personnelle ou patrimoniale, et rejoignez l’artiste Scaro pour une journée complète de Street Art (collage d’œuvres originales sur papier réalisées en collectif).

Tout public à partir de 12 ans

Salle associative à côté de la bibliothèque Grande rue Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 68 29 63

English :

Take hold of a place in your village, a piece of personal or heritage history, and join artist Scaro for a full day of Street Art (collage of original works on paper created collectively).

All ages 12 and up

German :

Schnappen Sie sich einen Ort in Ihrem Dorf, ein Stück persönliche Geschichte oder Kulturerbe, und schließen Sie sich dem Künstler Scaro an, um einen ganzen Tag lang Street Art zu machen (Collage von Originalwerken auf Papier, die im Kollektiv hergestellt werden).

Alle ab 12 Jahren

Italiano :

Prendete in mano un luogo del vostro villaggio, un pezzo di storia personale o del patrimonio, e unitevi all’artista Scaro per un’intera giornata di Street Art (collage di opere originali su carta prodotte collettivamente).

Aperto a tutti i 12 anni e oltre

Espanol :

Apodérate de un lugar de tu pueblo, un trozo de historia personal o patrimonial, y únete al artista Scaro para una jornada completa de Street Art (collage de obras originales sobre papel producidas colectivamente).

Abierto a mayores de 12 años

L’événement Itinérance[s] Coller à l’histoire Ancône a été mis à jour le 2025-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération