Itinérance[s] Confection de fleurs géantes en papier Quartier Croze Savasse

Itinérance[s] Confection de fleurs géantes en papier

Quartier Croze Bibliothèque municipale de Savasse Savasse Drôme

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 17:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Pliez, collez, assemblez et créez des fleurs géantes en papier pour réaliser ensemble un tableau fresque en volume. Atelier animé par la Fée Crochette

Quartier Croze Bibliothèque municipale de Savasse Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 88 07

English :

Fold, glue, assemble and create giant paper flowers to create a volume fresco together. Workshop led by La Fée Crochette

German :

Falten, kleben, zusammenfügen und gestalten Sie riesige Papierblumen, um gemeinsam ein Volumen-Wandbild zu erstellen. Workshop unter der Leitung von La Fée Crochette

Italiano :

Piegare, incollare, assemblare e creare fiori di carta giganti per realizzare insieme un affresco gigante. Laboratorio condotto da La Fée Crochette

Espanol :

Dobla, pega, monta y crea flores de papel gigantes para crear juntos un fresco gigante. Taller dirigido por La Fée Crochette

